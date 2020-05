20.655 Ribu Rapid Test Digunakan, 1.188 Orang Dinyatakan Reaktif, Pontianak Terbanyak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi (Diskes) Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson menyampaikan bahwa sampai 13 Mei 2020, Dinas Kesehatan Provinsi, kabupaten dan kota sudah melakukan rapid test dengan jumlah 20.655 ribu yang tersebar se-Kalbar.



Ia mengatakan dari jumlah 20.655 ribu rapid test yang telah digunakan tersebut terdapat 1.188 ribu sampel dinyatakan reaktif Covid-19.



“Ada beberapa kabupaten yang tidak aktif melakukan rapid test atau mereka lakukan, tetapi tidak melapor ke Diskes Provinsi Kalbar,” ujarnya, Kamis (14/5/2020).



Ia mengatakan untuk itu setiap kabupaten harus aktif melaksanakan kegiatan tersebut.

Sekarang ini yang menjadi prioritas pencegahan penularan Covid-19 adalah melakukan testing dengan rapid test.



Lalu setelah itu dilakukan isolasi dan tracing terhadap yang reaktif.

Kemudian kelola atau tangani pasien atau orang yang reaktif dengan sebaik-baiknya sampai sembuh atau kembali menjadi non reaktif.



“Dinas Kesehatan Kabupaten kota jangan sampai engah. Hasil rapid testnya yang reaktif langsung dilakukan isolasi untuk memutus mata rantai penularan Covid-19,” jelasnya.

Adapun penggunakan rapid test terbanyak yakni di Kota Pontianak sebanyak 9.171 pieces (pcs) atau buah dengan hasil 420 dinyatakan reaktif Covid-19.

Berikut data rapid test yang sudsh dilaksanakan di kabupaten kota se-Kalbar sampai 13 Mei 2020:



1. Kota Pontianak: Non Reaktif : 9.171 pcs, Reaktif : 420 orang

2. Kubu Raya: Non Reaktif 391 pcs, Reaktif : 37 orang.

3. Mempawah: Non Reaktif : 374 pcs, Reaktif : 8 orang.

4. Kota Singkawang: Non Reaktif : 1.781 pcs , Reaktif : 33 orang.

5. Sambas: Non Reaktif : 767 pcs, Reaktif : 10 orang.

6. Bengkayang: Non Reaktif 295 pcs, Reaktif 2 orang.

7. Landak: Non Reaktif 1,727 pcs, Reaktif 37 orang.

8. Sanggau: Non Reaktif 1,123 pcs, Reaktif 149 orang.

9. Sekadau: Non Reaktif 231 pcs, Reaktif 14 orang.

10. Sintang: Non Reaktif 1,955 pcs, Reaktif 201 orang.

11. Melawi: Non Reaktif 392 pcs, Reaktif 38 orang.

12. Kapuas Hulu: Non Reaktif 1,417 pcs, Reaktif 218 orang.

13. Ketapang: Non Reaktif 707 pcs, Reaktif 19 orang.

14. Kayong utara: Non reaktif 387 pcs, Reaktif 2 orang.

Total jumlah hasil non reaktif 20,655 pcs,dengan jumlah hasil reaktif 1.188 orang.