Streaming The World of The Married Eps 15 Sub Indo Kapan Tayang di JTBC, Dramaqu & Viu ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Banyak pencinta drama korea atau drakor yang tidak sabar menunggu episode 15 The World of The Married.

Sebab, drakor tersebut telah mendekati episode terakhir. Semakin di ujung, semakin seru dan dibuat penasaran.

Setidaknya ada 16 episode yang akan tersaji bagi para pencinta drakor. Episode 16 merupakan akhir.

Sejauh ini, The World of The Married telah tayang hingga 14 episode.

Di episode 14, terjadi ketegangan saat Sun Woo hendak bunuh diri.

Namun, Sun Woo diselamatkan oleh dr Kim. Tae Oh melihat semuanya dan menjadi emosi.

Bahkan di akhir cerita, Sun Woo mengatakan kepada Da Kyung bahwa ia pernah tidur dengan Tae Oh.

Bagaimana kelanjutan episode selanjutnya ?

Tentu saja, episode 15 dan Episode 16 ditunggu oleh pencinta drakor.

Jika tidak ada perubahan jadwal, maka episode 15 akan tayang pada Jumat, 15 Mei 2020.