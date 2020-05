Aktor The World Of The Married Park Hae Joon Ternyata Sempat Menolak Peran Lee Tae Oh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea The World Of The Married atau A World of Married Couple produksi JTBC saat ini tengah menuai kesuksesannya.

Bahkan saat menjelang episode akhir cerita yang akan berakhir pekan depan, rating pemirsa untuk episode terbaru "The World of the Married" kembali naik untuk menyamai rekornya sendiri untuk peringkat tertinggi yang pernah dicapai oleh setiap drama dalam sejarah jaringan kabel Korea, Sabtu 9 Mei 2020 kemarin

Menurut Nielsen Korea, siaran drama hit 9 Mei (episode 14) kembali ke peringkat nasional rata-rata 24,3 persen yang membuat sejarah pekan lalu.

Namun ternyata dibalik kesuksesannya sang aktor utama The World of The Married Park Hae Joon ternyata sempat menolak peran.

Dalam sebuah wawancara dengan GQ Korea baru-baru ini, aktor The World of The Married Park Hae Joon untuk peran suami selingkuh Lee Tae Oh- mengungkapkan bahwa ketika ia pertama kali menyarankan peran itu, ia tidak yakin ia harus mengambilnya.

Ketika GQ bertanya apakah benar bahwa dia awalnya menolak seri, Park Hae Joon berbagi.

"Saya tidak menolak peran itu sendiri, tapi saya ragu-ragu sejak lama tentang hal itu."ujarnya dilansir dari Koreaboo, Minggu (10/5/2020).

Dia menjelaskan bahwa dia tidak merasa cukup percaya diri untuk menggambarkan dengan baik intensitas karakter dalam waktu sesingkat itu.

Dia menunjukkan bahwa dia mempertanyakan dirinya sendiri dan bertanya apakah DIA akan dapat memenuhi peran sebagaimana yang dimaksudkan untuk dipenuhi.”

"Ya, fakta bahwa ia pembohong yang curang membuat saya berpikir dua kali juga -, tetapi itu bukan alasan utama mengapa saya tidak segera menerima peran itu. Saya lebih khawatir jika saya dapat benar-benar menggambarkan kompleks, emosi yang sangat ekstrem dari orang ini .terutama karena syuting K-Drama berada pada jadwal yang lebih ketat dan saya tidak akan punya banyak waktu untuk benar-benar terhubung dengan wewenang. Apakah saya dapat memenuhi peran sebagaimana yang dimaksudkan untuk dipenuhi?,"ujar Park Hae Joon

