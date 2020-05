The World of The Married Ep 14 Full Sub Indo, Ini Jadwal 2 Episod Terakhir A World of Married Couple / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Serial drama Korea (drakor) The World of The Married atau yang juga populer dengan judul A World of Married Couple sudah menayangkan 14 episode.

Dengan demikian, hanya akan ada dua episode terakhir yang akan bisa dinikmati para penggemar drakor yang tengah naik daun satu ini.

Pasalnya, hanya ada 16 episode yang ditayangkan dari serial Korean Drama (K-Drama) yang dalam beberapa episode terakhirnya sukses mengukir berbagai rekor.

Terutama dari jumlah pemirsa yang menyaksikan film dengan romansa cerita dari karakter Sun Woo, Lee Tae Oh dan Yeo Da Kyung ini.

Anda bisa menyaksikan drakor satu ini, mulai dari episode pertama hingga yang teranyar episod 14 di link yang kami tampilkan di artikel berikut.

Sementara untuk jadwal dua episode terakhir, berikut kami tampilkan jadwalnya:

Jadwal The World of The Married episode 15

Jumat, 15 Mei 2020 Pukul 20.90 WIB *

Jadwal The World of The Married episode 16 (terakhir)

Sabtu, 16 Mei 2020 Pukul 20.90 WIB*

*Jadwal hanya bersifat sebagai informasi awal, dan dapat berubah sewaktu-waktu.

