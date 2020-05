CERITA AKHIR The World of The Married Episode 15-16 Sub Indo di LIVE DRAMAQU, VIU dan JTBC

Preview The World Of The Married Episode 15.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pencinta Drama Korea (Drakor) pasti menantikan kisah cerita akhir dari The World of The Married.

Setelah sebelumnya para Drakor menguras emosi dan adrenalin di episode 14 A World of Married Couple.

Episode-episode akhir tentu akan semakin seru untuk dinantikan setelah di episode sebelumnya berakhir mencengangkan.

Sesuai dengan angka episodenya, dua episode terakhir dijadwalkan tayang pada tanggal episode tersebut di Bulan Mei 2020.

Berikut jadwal tayang drama Korea The World of the Married dari episode awal sampai episode terakhir:

Jadwal tayang episode 15 akan berlangsung pada tanggal 15 Mei 2020, sehari kemudian episode 16 di tanggal 16 Mei 2020.

Tentu di episode akhir cerita The World of The Married ini kita masih menunggu bagamana akhir dari kisah penuh emosi dan skandal percintaan Drakor ini.

Setelah pada episode14 kemarin menyaksikan saat Sun Woo hendak bunuh diri, namun diselamatkan oleh dr Kim.

Tae Oh melihat semuanya dan menjadi emosi.

Bahkan di akhir cerita, Sun Woo mengatakan kepada Da Kyung bahwa ia pernah tidur dengan Tae Oh.