Bocoran dan Sinopsis The World of The Married Episode 13 Tayang Jumat 8 Mei 2020, Banyak Kejutan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama The World of The Married atau A World of A Married Couple hingga saat ini menjadi drama Korea terpopuler saat ini.

Drama tentang perselingkuhan ini diangkat dari drama populer Inggris yang berjudul 'Doctor Foster' kini menjadi drama seri berperingkat tertinggi kedua di Korea Selatan dalam sejarah televisi.

The World of The Married yang memang sangat menguras emosi ini akan memasuki episode 13.

‘The World of the Married’ episode 13 akan tayang pada Jumat 8 April 2020, pukul 22.50 KST di Korea Selatan atau 20:55 WIB melalui channel JTBC di Korea.

Drama seri ini merilis dua episode baru setiap hari Jumat dan Sabtu pada slot waktu yang sama dan akan terus melakukannya hingga episode terakhir ditayangkan pada 16 Mei 2020.

Seperti apa Sinopsis Episode 13

Mengikuti peran Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) yang menggambarkan hubungan antara dia dan Lee Tae Oh (Park Hae Joon) saat dia mencoba untuk berurusan dengan pengkhianatannya lebih dari satu kali.

Lee Tae Oh, yang sekarang mantan suaminya, telah kembali ke kota bersama istrinya Yeo Da Kyung (Han So Hee)dan putrinya, Jenny dengan tujuan menghancurkan kehidupan mantan istrinya dan mendapatkan putranya Lee Joon Young (Jeon Jin Seo) kembali.

Ada banyak kejutan di episode terakhir lalu, Joon Young tidak hanya pindah sehingga dia bisa memberi ibunya kebebasan dan mulai tinggal bersama ayahnya, Tae Oh, dan Da Kyung memperlihatkan tampak seperti keluarga yang baik.

Kemudian perasaan cinta Sun Woo dan Tae Oh menjadi bersemi kembali terhadap satu sama lain, episode berakhir dengan cliffhanger utama lain dari mereka terlibat lagi.