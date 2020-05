Nonton Drakor The World of The Married Sub Indo Eps 11 & 12 | A World of Married Couple Cetak Rekor / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Serial drama Korea The World of The Married sudah menampilkan 12 dari total 16 episode.

Tayangan episode ke 12 telah disiarkan pada Sabtu (02/05/2020) lalu.

Sejumlah kejutan pun disebut tampil di episode ke 12 tersebut.

Melanjutkan berbagai kejutan yang menguras emosi dan air mata di episode-episode sebelumnya.

Satu di antaranya terlihat di spoiler akhir episode ke 11 pekan sebelumnya.

Dalam spoiler itu, ditampilkan scane di mana Lee Tae Oh kembali 'rujuk' dengan sang mantan istrinya, Sun Woo.

Namun 'rujuk'nya Sun Woo dan Lee Tae Oh ini justru dalam 'ikatan terlarang' perselingkuhan.

Yang membuat situasinya seperti 'karma' berbalik bagi Yeo Da Kyung.

Dengan kata lan, Lee Tae Oh berselingkuh dengan Sun Woo dan berkhianat terhadap Yeo Da Kyung yang diperankan aktris Han So Hee.

Drama The World of the Married atau A World of Married Couple ini ditayangkan saban pekan.