Drakor The World of The Married Sub Indo Nontonnya Bikin Emosi dan Paranoid?, Ternyata Ini Sebabnya / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/ISTIMEWA JTBC VIA TRIBUNNEWSWIKI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - The World of The Married jadi serial drama Korea(drakor) yang paling populer dan paling banyak ditonton saat ini.

Pada penanyangan episode ke 12 pekan lalu, sebuah rekor luar biasa pun berhasil diukur drakor ini.

Menjadi serial k-Drama dengan rating tertinggi, mengalahkan capaian drakor lainnya, SKY Castle.

Tak mengherankan bila drama korea The World of the Married tengah digandrungi banyak orang, termasuk di Indonesia.

• PEMERAN Yeo Da Kyung The World of The Married Instagramnya Diserbu Netizen +62, Ada Audi Marissa

Bahkan di Korsel sendiri, The World of the Married mencatat rekor baru dengan rating penonton tertinggi dalam sejarah TV kabel negara tersebut.

Drama ini bercerita tentang perselingkuhan dari keluarga bahagia Lee Tae Oh dan Ji Sun Woo.

Saat menonton, tak sedikit orang yang merasa emosi akibat konflik yang dimunculkan oleh para pemeran dalam drama tersebut.

Persepsi mengenai situasi sosial Psikolog Anak dan Keluarga Astrid W.E.N mengatakan sebuah drama korea atau film layaknya bacaan bagi otak.

• Nonton Drakor The World of The Married Sub Indo Eps 11 & 12 | A World of Married Couple Cetak Rekor

Lewat film, kita mendapatkan persepsi baru mengenai berbagai macam situasi sosial.

“Bagaimana kemudian kita mengolahnya, apakah akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi kita, sebuah hiburan, atau hanya menimbulkan ketakutan saja,” tutur Astrid, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (4/5/2020).