3 Alasan Drakor The World of The Married Tak Layak Ditonton Anak-anak, Sesuai Ratingnya 19+ / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/ISTIMEWA JTBC VIA TRIBUNNEWSWIKI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Serial drama Korea atau drakor The World of The Married kini kian menarik perhatin publik.

Sejumlah kejutan dalam alur ceritanya membuat episode-episode terbaru dari seriak K-Drama ini selalu dinantikan.

Terbaru, episode 12 baru saja tayang pada Sabtu (02/05/2020) lalu.

Nah, namun meskipun menarik banyak minat publik untuk ditonton, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan terkait film ini.

• Lee Joon Young A World of Married Couple dan Kejutan Drakor The World of The Married Eps 12 Sub Indo

Terutama kategori audiens yang diperbolehkan atau yang dianjutkan untuk tidak menyaksikannya.

Perlu diketahui, drama Korea The World of The Married diberi rating 19+ mulai dari episode 9 hingga episode terakhir.

Artinya hanya penonton yang berusia 19 tahun ke atas yang bisa menonton drama tersebut.

Banyak yang penasaran dengan alasan pemberian rating tersebut.

• The World of The Married Ep 13 Full Sub Indo Tayang Pekan Depan, Simak Eps 11 dan 12 di Link Berikut

Dari beberapa episode yang sudah tayang, berikut beberapa adegan yang akhirnya membuat wajar bahwa drama yang dibintangi Han So Hee dan Kim Hee Ae ini diberi rating 19+.

Masih Diwarnai Adegan Kekerasan