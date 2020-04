Nonton Drama Korea The World of The Married, Simak Adegan Menegangkan di Episode 9 | Kisah Pelakor / ILUSTRASI k-dRAMA The World of The Married

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Serial drama Korea alias K-Drama The World of The Married jadi satu di antara tontonan asal Korea Selatan yang tengah naik daun.

Bercerita tentang romansa dan romantika perjalanan rumah tangga, termasuk adanya orang ke tiga dalam berumahtangga jadi magnet yang membuat film drama satu ini menyedot banyak perhatian.

Tak terkecuali di Tanah Air, mulai dari para pesohor hingga masyrakat biasa.

Dalam episode 9 drama Korea The World of The Married, mulai mengungkap rahasia dari rencana Lee Tae Oh (Park Hae Joon) terhadap mantan istrinya Ji Sun Woo ( Kim Hee Ae).

Beberapa teka-teki sedikit terkuak di episode ini, tetapi ada juga yang baru mulai terbuka sebuah teka-teki baru.

Yeo Da Kyung mulai mengetahui perilaku suaminya.

Berkat ucapan Ji Sun Woo, Yeo Da Kyung mulai menaruh sedikit kecurigaan terhadap suaminya.

Da Kyung bahkan mendatangi Ko Ye Rim (Park Sun Young), dan di sana dia justru mendapat kenyataan baru tentang suaminya yang membuatnya semakin curiga.

Diam-diam, Da Kyung mendatangi kantor suaminya setelah mendapat informasi dari mata-matanya tentang keberadaan ponsel di laci kerja Tae Oh.

Da Kyung terkejut menemukan fakta bahwa selama ini suaminya memang mengikuti Ji Sun Woo.