Bintang 'The World Of The Married' Angkat Suara Soal Drama, Pemeran Lee Tae Oh Malah Minta Maaf

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Hit JTBC Korea "A World of Married Couple" atau lebih dikenal sebagai "The World of The Married baru saja memasuki episode 9, Jumat (24/4/2020) malam kemarin.

Drama Korea Selatan berjudul The World of The Married sukses membuat penonton hanyut dalam suasana hingga ke kehidupan nyata.

Bahkan setelah merujuk ada data Nielsen Korea, pada 18 April, The World of the Married yang tayang di kanal JTBC berhasil menembus rating 20 persen untuk pertama kalinya.

Hingga kemudian untuk episode 9 dan seterusnya, drama The World Of The Married memutuskan untuk memberi rating 19+.

Ditengah ketenarannya, Aktor "The World Of The Married" Kim Hee Ae dan Park Hae Joon akhirnya angkat suara tentang popularitas draama yang dibintanginya ini.

Kim Hee Ae dan Park Hae Joon berbagi pemikiran mereka tentang drama mereka "The World of the Married."

Dilansir dari Soompi, pada 24 April, para bintang drakor ini baru saja menghadiri konferensi pers yang disiarkan secara online dan dipandu oleh komedian Kim Ji Sun.

Park Hae Joon memulai acara pers dengan meminta maaf kepada pemirsa.

Karakternya Lee Tae Oh telah menjadi sasaran kemarahan pemirsa untuk berbagai tindakan jahat termasuk perselingkuhan.

“Saya minta maaf karena menimbulkan kekhawatiran. Drama ini masih mengudara, dan saya juga ingin tahu tentang apa yang akan terjadi menjelang akhir. Saya masih tidak percaya tentang popularitas drama ini. Banyak orang menikmatinya, dan saya mendapat banyak panggilan telepon ucapan selamat. Tapi saya tidak yakin apa yang mereka beri selamat pada saya. Saya mendapat banyak kritik. "ujarnya