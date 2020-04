Sinopsis The World of The Married Episode 9, Reaksi Lee Tae Oh Lihat Ji Sun Woo Bersama Kim Yoon Ki

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Apakah kamu satu diantara drama korea The World of The Married Couple atau A World of A Married Couple?

Drama tentang perselingkuhan yang memang sangat menguras emosi ini akan memasuki episode 9.

‘The World of the Married’ episode 9 akan tayang pada 24 April 2020, pukul 22.50 KST di Korea Selatan melalui channel JTBC di Korea.

Acara ini akan merilis dua episode baru setiap hari Jumat dan Sabtu pada slot waktu yang sama dan akan berakhir dengan episode ke-16 pada 16 Mei 2020.

Tak hanya itu, drama ini bisa disaksikan melalui tayangan ekslusif di Viu dan Netflix.

The World of The Married berkisah tentang Ji Sun Woo (diperankan oleh Kim Hee Ae) adalah seorang dokter keluarga dan direktur rumah sakit.

Dia menikah dengan Lee Tae Oh (diperankan oleh Park Hae Joon), seorang sutradara yang menjalankan bisnisnya sendiri dan dikaruniai seorang putra

Kehidupan pernikahan mereka tampak sempurna tersebut dinodai oleh perselingkuhan suaminya.

Penggemar drama Korea The World of The Married pasti sudah tak sabar menunggu hari Jumat untuk melihat kelanjutan kisah Lee Tae Oh (Park Hae Joon) dan dokter Ji Sun Woo ( Kim Hee Ae).

Dari preview yang tayang di episode 8, terlihat saat Yeo Da Kyung ( Han So Hee) bertanya pada Ji Sun Woo maksud dari rencananya yang ingin masuk ke dalam komunitas Asosiasi Wanita Gosan.