Bocoran Episode 9 The World of The Married, Kecemburuan Lee Tae Oh hingga Tangisan Yeo Da Kyung

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Film A World of Married Couple atau yang dikenal juga dengan The World of The Married saat ini menjadi drama korea yang dinanti-nanti pemirsa.

Terbaru dari saluran JTBC dan tayang ekslusif di Viu dan Netflix, The World of The Married berkisah tentang Ji Sun Woo (diperankan oleh Kim Hee Ae) adalah seorang dokter keluarga dan direktur rumah sakit.

Dia menikah dengan Lee Tae Oh (diperankan oleh Park Hae Joon), seorang sutradara yang menjalankan bisnisnya sendiri dan dikaruniai seorang putra

Kehidupan pernikahan mereka tampak sempurna tersebut dinodai oleh perselingkuhan suaminya.

Penggemar drama Korea The World of The Married pasti sudah tak sabar menunggu hari Jumat untuk melihat kelanjutan kisah Lee Tae Oh (Park Hae Joon) dan dokter Ji Sun Woo ( Kim Hee Ae).

Dari preview yang tayang di episode 8, terlihat saat Yeo Da Kyung ( Han So Hee) bertanya pada Ji Sun Woo maksud dari rencananya yang ingin masuk ke dalam komunitas Asosiasi Wanita Gosan.

Di cuplikan itu juga terlihat kalau Lee Tae Oh mulai cemburu saat menyaksikan kedekatan Ji Sun Woo juga putranya dengan psikiater Kim Yoon Gi.

Terdapat suara Kim Yoon Gi yang mengatakan pada Lee Tae Oh untuk tidak cemburu karena Ji Sun Woo sudah tidak lagi menjadi istrinya.

Sementara itu Yeo Da Kyung diperlihatkan sedang menangis, sepertinya dia mulai mengerti maksud ucapan Ji Sun Woo sebelumnya di episode 8.

Dalam episode 8 memang cukup menguras emosi.