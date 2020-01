CEK FAKTA - WN Malaysia Terkena Virus Corona Tewas di RSUD Soedarso, HCC: Itu Konten Menyesatkan

PONTIANAK - Virus corona belakangan ini menjadi pembicaraan serius. Pasalnya, virus jenis baru yang secara resmi telah diberi nama novel coronavirus atau 2019-nCoV oleh Centers for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat itu memberi risiko kematian bagi yang terjangkit.

Update terakhir, ada 13 negara yang mengkonfirmasi terinfeksi virus corona. Yakni, China, Malaysia, Nepal, Jepang, Vietnam, Amerika Serikat, Thailand, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Jepang, Kanada dan Amerika Serikat.

Khusus di China, sudah ada 56 korban yang meninggal dunia dan terdapat 2.000 kasus yang dilaporkan. Virus corona pertama kali diidentifikasi pada 31 Desember di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Pada Sabtu (25/1/2020), negara Malaysia juga mengonfirmasi kasus virus corona pertamanya. Melansir dari Reuters, Menteri Kesehatan Dzulkefly Ahmad mengatakan orang yang terinfeksi adalah perempuan berusia 65 tahun dan dua cucu mereka berusia 11 dan 2 tahun.

Perempuan itu adalah istri pria berusia 66 tahun yang positif terinfeksi virus corona di Singapura.

Hal ini menjadi kekhawatiran setiap negara. Termasuk Indonesia yang juga sangat mengkhawatirkan sebaran virus ini. Meski tidak masuk dalam daftar 13 negara terinfeksi itu, tapi Indonesia merupakan negara tetangga Malaysia. Dan, banyak warga negara asing (WNA) dari Malaysia dan China di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sudah gencar melakukan langkah-langkah antisipasi. Termasuk di Kalimantan Barat sudah mengambil langkah antisipasi dan kesiapan. Gurbernur Kalimantan Barat Sutarmidji pun sudah menyarankan masyarakat tidak panik dan meminta membiasakan hidup sehat, selalu cuci tangan, istirahat yang cukup dan sering berolahraga.

Namun, informasi liar yang bisa meresahkan masyarakat mulai bertebarkan. Salah satunya akun instagram TKP Pontianak. Akun ini membuat postingan foto gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr Soedarso Pontianak. Dalam foto itu, diberi tuliasan bahwa: Geger!!!!! Baru datang dari Malaysia seorang pasien meninggal mendadak diduga terkena virus corona.

"Ini masih DI DUGA ya gesss , blm fix !! Kejadian tadi malam, semoga berite ini tidak benar. Tp kite semue harus waspada, agar virus ini tidak menyebar di kote kite," tulis akun @tkp_pontianak.

Akun tersebut juga menuliskan bahwa tempat kejadian perkara (TKP) ada di RSUD dr Soedarso Pontianak. "Info via sopir travel bandara," tulisnya.