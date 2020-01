Artis Malaysia Michelle Yeoh Disebut Bakal Jadi Superhero di Film Marvel Terbaru 

Artis peran asal Malaysia, Michelle Yeoh diisukan bakal bermain dalam film superhero Marvel terbaru berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Film tersebut dikatakan sebagai film superhero Marvel pertama yang menampilkan pemeran utama asal Asia.

Dilansir dari Jaynestars, Sabtu (25/1/2020), Michelle Yeoh bakal beradu akting dengan aktor keturunan China-Kanada Simu Liu dalam film tersebut.

Tak hanya Simu Liu, sejumlah bintang besar dalam industri film mandarin juga disebut bakal terlibat dalam Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Sebut saja, aktor Tony leung yang bakal berperan sebagai penjahat.

Serta, pemenang Golden Globe Awkwafina juga bakal terlibat dalam film besutan Marvel tersebut. Ini juga bakal menjadi reuni bagi Michelle Yeoh dan Tony Leung.

Keduanya terkahir kali bermain bersama dalam film Butterfly and Sword tahun 1993 silam.

Karakter Shang-Chi pertama kali muncul dalam edisi khusus komik Marvel #15 yang rilis pada Desember 1973.

Dalam komik tersebut, Shang-Chi dikisahkan memiliki kemampuan dasar wushu dan mampu menggandakan diri.

Kemudian, bergabung dalam Avengers. Sayangnya, rumor juga berhembus bahwa Michelle Yeoh kemungkinan memerankan karakter lain dalam film Shang-Chi.

Tetapi, yang pasti Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings disebut bakal rilis 21 Februari 2021.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Michelle Yeoh Disebut Bakal Jadi Superhero Marvel Terbaru"