Kapolda Kalbar Tekankan Integritas Tiga Pilar Jelang Pilkada Serentak

SAMBAS - Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono datang melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Sambas serta lakukan tatap muka dengan unsur Tiga Pilar

"Tiga Pilar, Kepala Desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa kita tekankan untuk selalu menjaga netralitas dan integritas dalam Pemilukada yang tidak lama lagi akan dilaksanakan," ujarnya, Jumat (27/12/2019).

Dimana ketiganya kata Kapolda, harus menekankan tiga hal utama dalam pelaksanaan tugasnya.

"Pertama pegang teguh pos kamling dengan personil yang mumpuni serta perlengkapan yang memadai dan selalu dekatkan diri kepada Allah SWT," ungkapnya.

"Kedua, lakukan maping lalu peka terhadap konsidi lingkungan, apalagi kita di Kabupaten Sambas sangat terbuka dengan daerah luar, dan ketiga dorong perwujudan hal-hal yang baik dan positif bagi masyarakat," katanya.

Namun demikian, hal itu kata Kapolda akan dapat terwujud jika diikuti dengan adanya sinergisitas yang baik antar semua komponen.

"Kami ingin memberikan penekanan apalagi kedepan Kabupaten Sambas akan melaksanakan pilkada, tentunya belajar dari pengalaman sebelumnya, semua berjalan dengan aman."

"Baik itu TNI Polri dan instansi lainnya tidak bisa bekerja sendirian, kita memerlukan komponen masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat yang sinergis," tuturnya.

Tidak hanya itu, ia juga meminta agar setiap anggota TNI dan Polri agar bisa menjadi teladan dalam menjalankan tugas sesuai aturan.

"Jangan ada pemanfaatan jabatan, dan semua setuju sekarang ini kita mawas kamera, karena sekarang eranya sudah demikian."

"Oleh sebab itu kita harus selalu on the right track, sesuai dengan aturan, dan kita harus membangun daerah kita agar unggul dan mampu berkompetisi dengan daerah lainnya," tegasnya. (*)

