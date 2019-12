The Gade Smart and Try, Kegiatan Rutin Pegadaian yang Memiliki Segudang Manfaat

PONTIANAK - The Gade Talk, kegiatan rutin yang digelar sebagai sarana memperkenalkan produk Pegadaian dengan menjaring masyarakat luas di Kota Pontianak.

Kegiatan The Gade Talk yang bertajuk Smart and Try sukses digelar di halaman The Gade Coffee and Gold setiap bulannya. Kali ini kegiatan Smart and Try mengundang para bikers di Kota Pontianak.

Vice President Pegadaian Regional Kalbar, Mukhlis Hasriyadi menyampaikan jika setiap bulannya Pegadaian mengundang komunitas di Pontianak secara bergantian.

Komunitas yang datang ke acara Smart and Try akan diberikan sosialisasi mengenai produk Pegadaian, dan kegiatan ini juga menghadirkan narasumber yang berkaitan langsung dengan komunitas-komunitas tersebut.

"Jadi tujuan Smart and Try itu tadi, setiap masyarakat yang datang akan diberikan informasi berkaitan dengan Pegadaian, yang tadinya memahami Pegadaian hanya gadai saja, jadi lebih mengetahui bahwa Pegadaian memiliki beragam produk," ungkapnya, Jumat (13/12/2019).

Berkaitan dengan riders, Pegadaian juga memiliki produk yang bernama Amanah.

Produk ini dapat dimanfaatkan para riders untuk membeli motor baru dan terdapat unsur proteksi dengan nama Emasku.

"Selain berinvestasi memiliki emas batangan di situ juga ada proteksi semacam asuransi diri," ungkapnya kepada Tribun.

Ia berharap melalui kegiatan Smart and Try, masyarakat dapat lebih mengetahui jika Pegadaian memiliki beragam produk dan merubah persepsi masyarakat yang selama ini hanya menganggap Pegadaian hanya berkaitan dengan gadai menggadai saja.

