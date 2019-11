Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, I Don’t Miss You at All by Finneas Duduki Peringkat Pertama

I Don’t Miss You at All - FINNEAS

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik, Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 WIB.

1 I Don’t Miss You at All - FINNEAS

2 Show Me Love - Alicia Keys (feat. Miguel)

3 Stay Happy - Au/Ra

4 I Wish I Was Stephen Malkmus - Beabadoobee

5 Good Luck - Broken Bells

6 Imperfection - Celine Dion

7 Dreamland - Pet Shop Boys (feat. Years & Years)

8 Lucy - Soccer Mommy

9 Something’s Got To Give - Labrinth

10 You’re No Good - Chromatics

Edisi:14.11.2019

Host: Febi Resiana

Chart: Venny Sulika

