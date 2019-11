BLACKPINK Kembali Catat Sejarah, Musik Video Hits 'DDU-DU DDU-DU' Tembus 1 Miliar Penonton

BLACKPINK baru saja menggebrak industri musik K-Pop hingga global.

Girlband dibawah naungan YG Entertainment ini meraih penghargaan di E! People’s Choice Awards 2019.

Masih dalam euphoria kemenangan ini, BLACKPINK kembali membuat sejarah dengan pencapaian lain.

Lagu paling populer mereka "DDU-DU DDU-DU" MV hits meriah capaian satu miliar penonton.

Untuk menghormati pencapaian baru ini, YG Entertainment mengirimkan tweet penghargaan kepada Blinks, berterima kasih atas dukungan mereka.

Blinks melanjutkan pesta streaming untuk mencapai angka satu miliar untuk "DDU-DU DDU-DU" saat mereka merayakan kemenangan BLACKPINK di People's Choice Awards.

BLACKPINK memenangkan penghargaan The Group of 2019, The Music Video of 2019 untuk "Kill This Love", dan The Concert Tour of 2019 untuk BLACKPINK 2019 World.

Hashtag#HitUWithThat1B, #BLACKPINK뚜두뚜두1BILLION and #OneBillionWithBLACKPINK menduduki tiga tempat teratas dalam tren dunia, berarah di negara-negara Australia, Brasil, Kanada, Prancis, Jerman, Filipina dan Singapura, untuk beberapa nama.