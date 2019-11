Heavenly - Cigarettes After Sex

Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Heavenly By Cigarettes After Sex Duduki Peringkat Pertama

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik,Tribunpontianak.co.id akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 Wib.

Baca: Top Ten Volare Musik Indo Pekan Ini, Premature - Aldrian Risjad Duduki Peringkat Pertama

1 Heavenly - Cigarettes After Sex

2 Pick U Up - Foster the People

3 The Runner - Foals

4 Circles - Post Malone

5 10/10 - Rex Orange County

6 Dreamland - Pet Shop Boys

Baca: Belanja Alat Musik dan Peralatan Olahraga Area Sanggau? Toko Dunia Music dan Sports Tempatnya

7 Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)- Bombay Bicycle Club

8 Softly Spoken - Phum Viphruit

9 Show Me Love - Alicia Keys (feat. Miguel)

10 I Don’t Miss You at All - FINNEAS

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak