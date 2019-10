Pisah Sambut Danlanud Harry Hadisoemantri di Hotel Lala Golden Bengkayang

Pisah Sambut Komandan Lanud Harry Hadisoemantri (HAD) dari Letkol Pnb Kisworo kepada Letkol Nav Sudaryanto dilaksanakan di Ball Room Hotel Lala Golden, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Senin (21/10/2019).

BENGKAYANG- Pisah Sambut Komandan Lanud Harry Hadisoemantri (HAD) dari Letkol Pnb Kisworo kepada Letkol Nav Sudaryanto dilaksanakan di Ball Room Hotel Lala Golden, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Senin (21/10/2019).

Acara ini adalah rangkaian dari acara serah terima jabatan (sertijab) Danlanud HAD, dari Letkol Pnb Kisworo kepada penggantinya Letkol Nav Sudaryanto, yang berlangsung pada pagi hari di Lanud Harry Hadisoemantri.

Sebagai awal dari acara tersebut, dilakukan tradisi penyambutan Komandan Lanud HAD yang baru oleh Komadan Lanud HAD yang lama, yaitu dengan acara passing in.

Setelah acara passing in, dilanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu sambutan Komandan Lanud Harry Hadisoemantri yang baru, Letkol Nav Sudaryanto.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME, kita dapat berkumpul dalam rangkaian sertijab Danlanud Harry Hadisoemantri, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada malam hari ini kita bersama-sama melaksanakan acara pisah sambut Danlanud Harry Hadisoemantri.

"Pada malam yang berbahagia ini, saya menyampaikan bahwa sesuai perintah pimpinan TNI Angkatan Udara, saya diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas baru sebagai Komandan Lanud Harry Hadisoemantri, menggantikan Letkol Pnb Kisworo, yang akan menduduki jabatan barunya di Sekkau Jakarta," katanya.

Dengan jabatan yang baru ini, Letkol Nav Sudaryanto dan keluarga mohon izin untuk diterima dan bergabung bersama-sama dengan Forkopimda Kabupaten Bengkayang serta warga Lanud Harry Hadisoemantri.