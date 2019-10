Invest Camp One Day Program Pegadaian di The Gade Coffee and Gold, pada Sabtu (19/10)

Invest Camp One Day Program Ajak Generasi Milenial Melek Digital

PONTIANAK - Invest Camp One Day Program Pegadaian ajak generasi millenial untuk mengenal Pegadaian dan memiliki skill yang dapat dimanfaatkan di era digital saat ini.

Acara yang di gelar di The Gade Coffee and Gold menghadirkan Gold Investment Speaker, Ade Setiawan dan Content Creator, Gais Andrew sebagai narasumber pada kegiatan Invest Camp One Day Program, Sabtu (20/10).



Ade menuturkan, ini merupakan kegiatan Invest Camp One Day Program perdana yang diluncurkan oleh Pegadaian untuk menjaring generasi millenial agar lebih mengenal Pegadaian.

Selain itu, kaum millenial yang datang pada kegiatan Invest Camp One Day Program ini dapat memiliki skill, terutama skill untuk memanfaatkan sosial media khususnya Instagram untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempromosikan bisnis.

"Kita berharap pulang dari kegiatan ini, mereka bisa mengambil ilmu dari yang telah dijelaskan oleh narasumber tentang penggunaan Instagram yang dapat dijadikan peluang bisnis. Selain itu mereka juga bisa tau tentang Pegadaian," ungkap Ade sekaligus Ketua Pelaksana.

Selain itu, ia berharap kaum milenial yang hadir pada kegiatan ini dapat lebih produktif, menjadi mandiri dengan menghasilkan uang sendiri dan melek akan investasi yang ditawarkan oleh Pegadaian. Pegadaian hadir dengan Tabungan Emas yang mudah dan murah.

Kaum milenial yang hadir pada kegiatan ini, selain mendapatkan edukasi dan skill pemahahaman tentang sosial media, mereka juga mendapatkan Tabungan Emas gratis yang dapat dipergunakan ke depannya.