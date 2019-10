Citizen Reporter

Yayasan Palung

Petrus Kanisius

Mahasiswa Asal Michigan University Berikan Kuliah Umum di Dua Kampus di Ketapang

KETAPANG - Seorang Mahasiswa dari luar negeri, Andrew Bernard berkesempatan memberikan kuliah umum di dua kampus yang ada di Kabupten Ketapang.

Pada kesempatan pertama, pada Rabu (09/10/2019) kemarin, Andrew Bernard memberikan kuliah umumnya di Kampus Politeknik Negeri Ketapang.

Pada kesempatan tersebut, Andrew menyampaikan kuliah umumnya dengan mengangkat tema, "Effect of Climate Change on Vertebrates Their Food and Forest Health” (Efek Perubahan Iklim pada Vertebrata, Makanannya dan Kesehatan Hutan).

Sedangkan pada kesempatan kedua dilaksanakan pada Kamis (10/10) di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hauld Ketapang.

Materi yang Andrew sampaikan tersebut terkait tentang penelitiannya di Taman Nasional Gunung Palung.

Andrew Bernard merupakan kandidat PhD dari Universitas Michigan, Amerika Serikat.

Dalam kesempatannya, Andrew mengatakan dirinya sangat senang atas kesempatan untuk datang dalam undangan di dua universitas di Ketapang untuk berbagi mengenai penelitian saya di Cabang Panti.

"Senang terutama pada waktu itu kesempatan untuk melibatkan asisten penelitian saya, Robi Kasianus dan Ahmad Dalim yang mempresentasikan sebagian dari materi. Keduanya baru dalam berbicara tentang hal ilmiah di depan umum dan sekarang mereka muncul sebagai pemimpin pemula dalam pelibatan masyarakat dan inisiatif konservasi. Kami berharap pembicaraan tentang ekologi, masyarakat dan perubahan iklim terus berlanjut dan menantikan lebih banyak peluang membagikan pengalaman kami," paparnya.