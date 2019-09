Pegadaian Smart and Try Peringati Hari Bahasa Isyarat Internasional

PONTIANAK - Pegadaian melalui The Gade Coffee and Gold gelar sharing session Smart and Try dengan tema Melawan Keterbatasan dalam Merajut impian, pada Jumat (27/9).

Ada yang berbeda dengan talk show Smart and Try kali ini. Pegadaian menggandeng West Borneo Deaf Comunity (WBDC) untuk memperingati hari bahasa isyarat internasional yang jatuh setiap tanggal 23 September.

Sharing session Smart and Try kali ini menghadirkan CEO Retech Solution Indonesia, Wijanarko SST untuk memberikan edukasi dan solusi terkait dengan usaha start up, agar para peserta dapat termotivasi dalam melawan keterbatasan.

Baca: Salbiah : Penutupan U Turn Melalui Kajian Forum Lalu Lintas

Baca: Pegadaian Edukasi Indonesia Bersih, Ibu Negara Iriana Jokowi Ikut Ambil Bagian

Selain Wijanarko, hadir pula Dokter Edi Kurniawan MD, yang memberikan pengetahuan tentang masalah pendengaran.

Dan hadir pula motivator yang telah melawan keterbatasannya, yakni Ketua WBDC, Ade Muhammad Fahrizan, dan RU 1 Miss Deaf Indonesia 2015, Lidya Albani Taslim.

Ketika ditanyai Tribun, di sela-sela acara. Ketua Pelaksana, Ade Setiawan berharap dengan hadirnya para narasumber, untuk menyampaikan materi di bidangnya.

Dapat memberikan dampak positif kepada para tamu yang hadir khususnya para anggota WBDC, sehingga mereka dapat termotivasi dan tidak terpaku pada keterbatasan.

"Diharapkan meskipun dalam keterbatasan, mereka dapat produktif," ungkapnya.

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak