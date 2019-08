Pangdam XII Tanjungpura Pantau Test Kesamaptaan calon Caba PK

Pangdam Pantau Test Kesamaptaan calon Caba PK

KUBU RAYA - Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Herman Asaribab meninjau penyelenggaraan Test Kesamaptaan Jasmani yang meliputi Kesegaran Jasmani (Garjas) A dan B serta renang dasar jarak 50 M pada seleksi tingkat pusat Calon Bintara Prajurit Karier (Caba PK) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI) Sumber Perbatasan tahun 2019 Kodam XII/Tanjungpura pada Senin (26/8/2019) di Lapangan Sepak Bola Perkasa Makodam XII/Tpr.

Pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani Caba PK TNI AD Sumber Perbatasan tingkat pusat diikuti oleh sebanyak 43 orang peserta seleksi calon Bintara.

Selain itu juga mendapat pengawasan oleh Tim Pengawas Penyelenggaraan Werving Caba Sumber Perbatasan dari Mabesad yang diketuai oleh Kolonel Arm Budi Saroso.

Pangdam XII/Tpr melalui Kapendam XII/Tpr, Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, S.Sos., menyampaikan, Test Kesamaptaan Jasmani yang dilaksanakan oleh para meliputi Kesegaran Jasmani (Garjas) A yaitu lari mengelilingi lapangan bola selama 12 menit.

"Sedangkan tes kesegaran jasmani (Garjas B), para peserta melaksanakan materi Lunges, Push Up, Sit Up, Shutle Run dan Pull Up masing-masing materi dilaksanakan selama satu menit," jelas Kapendam XII/Tpr.

Selanjutnya Kapendam XII/Tpr juga menyampaikan, para peserta seleksi calon prajurit juga melaksanakan test renang dasar dengan jarak 50 meter di kolam renang Tirta Yudha Kodam XII/Tpr.

Tes Kesamaptaan Jasmani dan renang dasar jarak 50 Meter merupakan bagian dari tahapan materi seleksi yang harus dilalui oleh peserta untuk melihat sejauhmana kesiapan Fisik yang dimiliki oleh masing-masing peserta, jelas Kapendam.

