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VIDEO: Ramalan KARIER Zodiak Hari Ini | ZODIAK Capricorn & Sagitarius Baiknya Tiru VIRGO dan GEMINI

RAMALAN ZODIAK Sagitarius, Leo, Gemini, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, Libra, Capricorn, Aries, Aquarius dan ramalan zodiak Pisces.

RAMALAN ZODIAK Sagitarius, Leo, Gemini, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, Libra, Capricorn, Aries, Aquarius dan ramalan zodiak Pisces.

Berikut ramalan karier kamu versi zodiak edisi, Jumat (16/08/2019), dikutip dari ramalan-harian.com.

Virgo; Anda akan bertindak sangat cepat dalam menutupi penundaan yang terjadi hari ini.

Rekan-rekan kerja Anda akan terkejut dengan performa Anda.

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Berikut ramalan KARIER zodiak selengkapnya;

Aries
21 Maret - 20 April

Kedamaian dan kesunyian akan menjadi kondisi yang tepat untuk Anda agar dapat fokus dan efektif hari ini.

Taurus
21 April - 20 Mei

Anda akan perlu untuk menjelaskan posisi Anda hari ini untuk membuat pekerjaan Anda berjalan lebih lancar.

Gemini
21 Mei - 20 Juni

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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