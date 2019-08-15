ZODIAK

ZODIAK - Zodiak Hari Ini Hari Merdeka | Zodiak Hari Ini Sabtu 17 Agustus 2019, CINTA di Hari Merdeka

ZODIAK - Zodiak Hari Ini Hari Merdeka | Zodiak Hari Ini Sabtu 17 Agustus 2019 | ramalan CINTA di Hari Merdeka.

ZODIAK - Zodiak Hari Ini Hari Merdeka | Zodiak Hari Ini Sabtu 17 Agustus 2019, CINTA di Hari Merdeka

RAMALAN ZODIAK Capricorn, Leo, Taurus, Libra, Scorpio, Sagitarius, Gemini, Cancer, Virgo, Aries, Aquarius dan ramalan zodiak Pisces.

Berikut ramalan zodiak kamu edisi Hari Merdeka, Sabtu (17/08/2019), dikutip dari ramalan-harian.com:

Leo; Anda merasa mudah untuk berurusan dengan rintangan, dan Anda akan tahu bagaimana untuk menghindari orang lain.

Anda menempatkan semua energi Anda ke dalam tindakan yang konstruktif. Pikirkan tentang rileksasi untuk menjaga keseimbangan.

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Ketahui ramalan zodiak selengkapnya berikut ini:

Aries
21 Maret - 20 April

Sisihkan ide tetap Anda dan Anda akan keluar dari situasi yang tidak menyenangkan tanpa basa-basi.

Kekuatan dalam ketenangan akan mendominasi dan Anda akan lebih berkepala dingin dan lebih aktif. Fokus sepenuhnya pada hubungan Anda, itulah caranya.

Taurus
21 April - 20 Mei

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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