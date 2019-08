Kurban 6 Ekor Sapi, Kejati Kalbar Sebar Ratusan Kilogram Daging

PONTIANAK - Kepala kejaksaan tinggi Kalbar, Baginda Polin Lumban Gaol menyerahkan enam ekor sapi secara simbolis untuk di jadikan hewan kurban, Senin (12/8/2019) siang.

Hewan kurban setelah dipotong kemudian daringnya di masukkan dalam kantong, sebanyak ratusan kantong kemudian dibagikan oleh pihak kejaksaan kepada Pondok Pesantren, Panti Asuhan dan masyarakat di sekitar kantor dan rumah dinas Kejaksaan Tinggi Kalbar.

Baca: Bakar Lahan, Warga Sungai Pinyuh Divonis Satu Tahun Penjara

Baca: Saptiko: Kebakaran Lahan di Pontianak Diperkirakan Mencapai 5-10 Hektare

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kas‎i Penkum) Kejati Kalbar, Pantja Edy Kurniawan menuturkan Hari Raya Idul Adha 1440 H /2019 M, Kejaksaan Tinggi Kalbar turut memeriahkan dengan memotong 6 ekor sapi.

"Enam ekor sapi ini, tadi sudah di serahterimakan secara simbolis oleh pak Kajati kepada panitia untuk di jadikan hewan kurban,"kata Pantja pada Senin (12/8/2019)

Dikatakannya lagi," kemudian, atas arahan pimpinan daging kurban tersebut setelah di bersih di timbang kemudian di bagikan kepada Pondok Pesantren dan Panti Asuhan yang ada di kota Pontianak dan Kubu Raya,"ungkap Kasi Penkum.

Tak hanya itu, Daging Hewan kurban ini juga di bagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar kantor dan rumah dinas jabatan Kejaksaan Tinggi Kalbar.

Baca: Kabut Asap Sebabkan Siswa tidak Dapat Praktek Olahraga

"Setelah semua di bagi, baru para staf dan pegawai Kejati juga memperoleh,"kata Pantja.

" Tak ada arahan khusus dalam Hari Raya Idul Adha, pelaksanaan kurban ini atas inistiaf dari bapak Kajati untuk berbagi ke masyarakat,"katanya.

Lebih lanjut, Pantja menuturkan arahan dari pimpinan terkait Idul Adha ini cukup mentauladani dari kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail As yang dapat ambil hikmahnya bahwa Allah Swt menguji keimanan Nabi Ibrahim AS apakah ia lebih cinta kepada Tuhan (Khalik) atau lebih cinta kepada anaknya (Nabi Ismail AS).

"Selain itu mengingatkan atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan dengan berkurban kita dilatih untuk peka dan peduli kepada sesama. Hal ini dalam rangka menumbuhkembangkan spirit pengorbanan untuk berbagi dengan yang lain dalam rangka pembentukan karakter masyarakat dan bangsa yang beradab dibuktikan dengan membagikan daging kurban untuk dinikmati orang lain dengan memprioritaskan kaum fakir miskin yang lebih membutuhkan,"pungkasnya Kasi Penkum Kejati Kalbar.