Harga Daging Ayam dan Telur Ayam Masih Stabil di Sekadau

SEKADAU - Menjelang hari raya idul fitri 1440 hijriah, harga daging ayam dan telur masih bertahan di sejumlah pasar di Sekadau.

Hal ini diungkapkan oleh satu diantara pedagang daging ayam di Sekadau, Sapar. Hingga saat ini diakuinya harga daging ayam potong dijual eceran dengan harga Rp 48 ribu per kilogram.

"Untuk harga ayam hidup dijual dengan harga Rp 38 ribu per kilogram dan harga ayam hingga saat ini masih bertahan. Untuk harga eceran dengan harga grosir memang berbeda," ujarnya.

Ia menilai hingga lebaran nanti diprediksi harga daging ayam tetap akan bertahan dan untuk daya beli masyarakat hingga saat ini diakuinya masih seperti biasanya.

"Kalau untuk daya beli masyarakat masih seperti biasanya, hanya saja untuk harga daging sapi saat ini sudah mulai mengalami kenaikan," tuturnya.

Sementara itu pedagang lainnya Evi, mengatakan, saat ini harga telur ayam juga masih bertahan, bahkan, bergerak turun.

"Saat ini harga telur ayam dijual dengan harga Rp48 ribu hingga Rp50 ribu per kerat, untuk harga itu tergantung ukuran telur,kan ada yang besar dan kecil, kalau per biji itu Rp2 ribu per butir," katanya.(ian)