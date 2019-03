Menyalip Selena Gomez, Ariana Grande Seleb Wanita yang Paling Banyak Followernya di Instagram

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ariana Grande telah menggantikan Selena Gomez sebagai wanita yang paling banyak diikuti di Instagram.

Dilansir dari hindustantimes, Gomez memegang gelar dengan 146,2 juta pengikut, tetapi Grande telah memudarkan sesama bintang pop dengan 146,3 juta pengikut.

Namun, kedua wanita itu dikalahkan oleh superstar sepak bola Cristiano Ronaldo, yang mengambil gelar sebagai orang yang paling banyak diikuti di Instagram dari Gomez pada Oktober lalu.

Grande telah mendapatkan lebih dari 13 juta pengikut Instagram baru dalam empat bulan terakhir dan mempertahankan kehadiran hiperaktif di platform.

Judul Instagram Grande yang baru datang menyusul keberhasilannya memecahkan rekor dengan merilis LP Thank U, Next, yang kelima kalinya, yang menghabiskan minggu kedua di No. 1 di tangga album Billboard 200.

Selena mengambil cuti dari Instagram setelah dia masuk rehabilitasi pada Oktober tahun lalu.

"Sudah beberapa saat sejak Anda mendengar kabar dari saya, tetapi saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang dan mengucapkan terima kasih atas cinta dan dukungan Anda. Tahun lalu jelas merupakan tahun refleksi diri, tantangan dan pertumbuhan. "Selalu merupakan tantangan yang menunjukkan siapa Anda dan apa yang mampu Anda atasi. Percayalah, itu tidak mudah, tetapi saya bangga dengan orang yang saya menjadi dan menantikan tahun depan. Aku sayang kalian semua, " tulisnya dalam sebuah postinganya pada 15 Januari.

Gomez telah memasuki fasilitas perawatan untuk membantu mengatasi masalah yang sedang berlangsung terkait dengan kecemasan dan depresi. (*)