Gara-gara Postingannya, Ariana Grande Minta Maaf Pada Para Penggemarnya

Baru-baru ini Ariana Grande merilis video clip “7 Rings” mungkin lagu ini sedang stuck di dalam pikiran kamu, cause you sing it all day long.

Salah satu lirik yang sering terlintas dalam lagu ini “You like my hair? Gee, thanks, just bought it.“

Dilansir dari cosmopolitan, Ariana mengatakan sesuatu yang membuat beberapa fans tesinggung.

Ariana mengunggah Instastory yang mengatakan tentang rasisme, sayangnya Ariana sudah menghapus post tersebut.

But hold on, salah satu akun Instagram bernama @theshaderoom sudah sempat melakukan re-post:

Dalam Instastory tersebut Ariana mengatakan Perempuan berkulit putih yang membicarakan tentang weaves (some kind of hair extensions) adalah hal yang tepat untuk mengatasi rasisme.

Ucapan Ariana ini membuat beberap orang merasa offended tampaknya banyak yang salah menginterpretasikan kalimat tersebut.

Dalam akun @theshaderoom, Ariana memberikan komentar dengan permohonan maaf.

“Maksud dalam kalimat tersebut adalah..... Perempuan berkulit putih tentunya telah menjauhkan stereotip negatif tentang sesuatu hal berkaitan dengan ‘weaves’, aku meminta maaf jika kalimat yang dilontarkan malah menimbulkan persepsi yang salah. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah membahas hal ini. Aku tak pernah bermaksud untuk menyinggung,” terang Ariana.

Well, kalau kamu penasaran, langsung saja buka akun Instagram milik @theshaderoom kolom komentar masih terus aktif hingga saat ini!