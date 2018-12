Video Klipnya Trending di Youtube: Ini Lirik Lagu Thank U, Next, Ariana Grande & Terjemahan dan Arti 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Video klip Thank U, Next, lagu Ariana Grande trending di Youtube.

Satu hari diposting di Youtube, video klip Thank U, Next, lagu Ariana Grande ditonton 63 juta kali.

Lagu 'Thank U, Next' merupakan cerita perjalanan cinta Ariana Grande dengan para mantan kekasih.

Ia bahkan menyebutkan nama-nama mantannya seperti Big Sean, Ricky Alvare, Pete Davidson, maupun Mac Miller di bait pertama lagunya.

Berikut lirik dan arti lagu Ariana Grande - Thank U, Next, dilansir dari Terjemahan Lirik:

[Verse 1]

Thought I'd end up with Sean

Kupikir aku akan sampai akhir bersama Big Sean

But he wasn't a match

Tapi dia tidaklah cocok

Wrote some songs about Ricky

Menulis beberapa lagu tentang Ricky Alvarez

Now I listen and laugh

Sekarang kudengarkan dan tertawa

Even almost got married

Bahkan hampir mau menikah

And for Pete, I'm so thankful

Dan untuk Pete Davidson, aku sangat berterimakasih

Wish I could say, "Thank you" to Malcolm

Seandainya aku bisa berkata, "Terima kasih" kepada Mac Miller

'Cause he was an angel

Karena dia adalah seorang malaikat

[Pre-Chorus]

One taught me love

Yang satu mengajariku cinta

One taught me patience

Yang satu mengajariku kesabaran

And one taught me pain

Dan yang satu mengajariku rasa sakit

Now, I'm so amazing

Sekarang, aku sangat luar biasa

I've loved and I've lost

Aku telah mencinta dan kehilangan

But that's not what I see

Tapi bukan itu yang kulihat

So, look what I got

Jadi, lihatlah yang kumiliki

Look what you taught me

Lihatlah apa yang kau ajarkan padaku

And for that, I say

Dan untuk itu, ku ucapkan

[Chorus]

Thank you, next (Next)

Thank you, next (Next)

Thank you, next (Next)

Terima kasih, yang selanjutnya

I'm so fuckin' grateful for my ex

Aku sangat berterima kasih untuk mantanku

Thank you, next (Next)

Thank you, next (Next)

Thank you, next (Next)

Terima kasih, yang selanjutnya

I'm so fuckin'-

Aku sangat-

[Verse 2]

Spend more time with my friends

Menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-temanku

I ain't worried 'bout nothin'

Aku tak mengkhawatir apa pun

Plus, I met someone else

Dan aku bertemu dengan orang lain

We havin' better discussions

Kami mengobrol dengan lebih baik

I know they say I move on too fast

Aku tahu mereka berkata aku bergerak terlalu dini

But this one gon' last

Tapi ini yang terakhir

'Cause her name is Ari

Karena namanya adalah Ari

And I'm so good with that (So good with that)

Dan aku merasa sangat baik dengan itu

[Pre-Chorus]

She taught me love (Love)

Dia mengajariku cinta

She taught me patience (Patience)

Dia mengajariku kesabaran

How she handles pain (Pain)

Cara dia menangani rasa sakit

That shit's amazing (Yeah, she's amazing)

Itu sangat luar biasa

I've loved and I've lost (Yeah, yeah)

Aku telah mencinta dan kehilangan

But that's not what I see (Yeah, yeah)

Tapi bukan itu yang kulihat

'Cause look what I've found (Yeah, yeah)

Karena lihat saja yang kutemukan

Ain't no need for searching

Tak perlu mencari

And for that, I say

Dan untuk itu, ku ucapkan