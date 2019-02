Ariana Grande Raih Best Pop Vocal Album Grammy Awards 2019

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Grammy Awards 2019 berlangsung Minggu (10/2/2019) malam waktu Amerika atau Senin pagi waktu Indonesia.

Ajang penghargaan musik bergengsi tingkat dunia itu digelar di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat.

Grammy Awards merupakan ajang pernghargaan musik tahunan dan tahun ini merupakan pagelaran ke 61.

Dalam penghargaan ini, terdapat 44 kategori yang diperebutkan para musisi.

Ariana Grande mendapatkan penghargaan sebagai Best Pop Vocal Album melalui albumnya 'Sweetener'.

Ariana Grande berhasil mengalahkan kandidat lain, Taylor Swift, Kelly Clarkson, Pink, Shawn Mendes dan Camila Cabello.

Ini adalah kali pertama Ariana Grande mendapat penghargaan dari Grammy Awards setelah 5 kali masuk nominasi tetapi gagal memenangkannya.'

Tahun 2015 ia 2 kali masuk nominasi, Best Pop Duo/Group Performance untuk lagu 'Bang Bang' yang ia nyanyikan bersama Nicki Minaj dan Jessie J, dan Best Pop Vocal Album untuk albumnya 'My Everything'.

Tahun 2017 Ariana Grande juga 2 kali masuk nominasi Best Pop Solo Performance untuk lagu 'Dangerous Woman' dan Best Pop Vocal Album untuk album dengan judul yang sama.