Cari Tempat Nongkrong Sambil Barbeque-an? Yuk ke Monokrom Grill & Bar Mahkota Hotel Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Barbeque nggak mesti nunggu momen tertentu.

Kamu bisa datang ke Monokrom Grill & Bar Mahkota Hotel Pontianak.

Apalagi disana akan segera hadir, Grill all you can eat + free steamboat yang akan launching pada Senin (21/1/2019).

Anek menu disiapkan di Monokrom Grill & Bar Mahkota Hotel Pontianak (TRIBUN PONTIANAK/ LEO PRIMA)

Hanya dengan Rp 89 ribu kamu udah bisa menikmati berbagai menu bakar-bakar seperti sosis, jagung dan ikan.

Meskipun nggak setiap hari, paket hemat asik ini bakal ada setiap Kamis dan Jumat saja.

Anek menu yang bisa dipilih di Monokrom Grill & Bar Mahkota Hotel Pontianak. (TRIBUN PONTIANAK/ LEO PRIMA)

Selain menunya, Monokrom Grill & Bar Mahkota Hotel Pontianak juga tempat yang enak buat nongkrong.

Balik lagi ke soal Grill all you can eat+ free steamboat, kalo pengen kenyang, ada juga nasi goreng dan berbagai menu lauk dan sayur.

Makanan "berat" yang disajikan di Monokrom Grill & Bar Mahkota Hotel Pontianak (TRIBUN PONTIANAK/ LEO PRIMA)

Kalau masih kurang, ada cemil-cemil pizza, cake dan puding.

Makanan penutup yang disajikan di Monokrom Grill & Bar Mahkota Hotel Pontianak. (TRIBUN PONTIANAK/ LEO PRIMA)

Free Steamboat

Metode memasak dengan panci sup di atas meja makan, berisi berbagai bahan makanan yang satu ini bisa kamu nikmati bersama teman-teman.

Pengunjung bisa menikmati sepuasnya menu di Monokrom Grill & Bar Mahkota Hotel Pontianak. (TRIBUN PONTIANAK/ LEO PRIMA)

Menu dengan daging sapi, udang dan sayuran, tahu dan berbagai bahan makanan lainnya ini cukup untuk empat orang.

Sebagai menu penutupnya kamu bisa nyobain pancake ice creamnya juga guys. (*)