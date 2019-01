Steamboat Gratis, Yuk ke Monokrom Grill & Bar Mahkota Hotel Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Steamboat udah nggak asing lagi di Pontianak, banyak tempat yang menyediakannya.

Tapi yang free, ada di Monokrom Grill & Bar Mahkota Hotel Pontianak.

Akan segera hadir, Grill all you can eat + free steamboat.

Hanya dengan Rp 89 ribu kamu udah bisa menikmati berbagai menu bakar-bakar seperti sosis, jagung dan ikan.

Biar kenyang, ada nasi goreng dan berbagai menu lauk dan sayur.

Kalau masih kurang, ada cemil-cemil pizza, cake dan puding.

Free steamboat ingat!

Metode memasak dengan panci sup di atas meja makan, berisi berbagai bahan makanan yang satu ini bisa kamu nikmati bersama teman-teman.

Menu dengan daging sapi, udang dan sayuran, tahu dan berbagai bahan makanan lainnya ini cukup untuk empat orang.

Sebagai menu penutupnya kamu bisa nyobain pancake ice creamnya juga guys.