Webtoon BTS Save Me Resmi Dirilis, Jawaban Teori ARMY di Beberapa MV BTS, Kamu Wajib Baca!

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penggemar BTS, ARMY saat ini patut berbangga nih.

Pasalnya ada yang baru dari BTS yang hadir memanjakan ARMY.

Penggemar BTS sedang bahagia karena komik web baru "The Most Beautiful Moment in Life Pt.0" berpusat pada pandangan dunia dari grup K-pop paling populer saat ini.

Save Me (Naver Webtoon)

Melansir Kpop Herald, Naver Webtoon dan Big Hit Entertainment mengungkapkan proyek kolaborasi ini Kamis (17/1/2019).

Komik web ini menampilkan sekelompok teman yang telah tersebar di seluruh dunia kemudian bersatu kembali setelah dua tahun.

Sebagai salah satu karakter utama, Kim Seok Jin, kembali dari AS dan memulai perjalanan untuk menemukan teman-temannya.

Ketujuh orang itu akan melihat nasib mereka "terjalin melalui masa-masa indah bersama, tetapi juga masa-masa sulit, karena mereka telah berpisah dan sangat menderita sebagai hasilnya," menurut deskripsi di Line Webtoon.

Serial ini bisa menjadi roller coaster emosional bagi pembaca.

