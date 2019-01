Idol Cowok Korea yang Tetap Cakep saat Menangis, Dari Cha Eun Woo ASTRO Hingga Jungkook BTS

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Idola K-Pop bersinar terang ketika mereka tersenyum di atas panggung.

Namun kadang-kadang Idola K-Pop bahkan dapat menangis dengan indahnya.

Berikut adalah beberapa idola pria yang terlihat sempurna bahkan ketika mereka diliputi oleh emosi dilansir dari Soompi.

Baca: Peringkat Reputasi Brand Anggota Boy Grup Bulan Januari, Personel BTS dan Wanna One Mendominasi

Baca: 3 Hal yang Berpotensi Membuat Fans K-Pop Internasional Jengkel, Pernah Rasain?

Baca: Kebiasaan Unik 5 Idol K-Pop, Dari Bibir Sehun EXO Hingga Cara Minum Jungkook BTS

1. Jungkook BTS

Jungkook BTS (MAMA 2018 MNET)

Jungkook menitikkan air mata pada Trilogi Live BTS Episode III 2017 2017: The Wings Tour The Final, di mana ia mengatakan kepada para penggemar, Terima kasih telah membantu ku tampil di panggung yang hebat.

Dia juga menangis di MAMA 2018 di Hong Kong saat mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada para penggemarnya.

2. Cha Eun Woo ASTRO

Cha Eun Woo (JTBC)

Sebagai aktor yang sedang naik daun, Cha Eun Woo membintangi JTBC My ID is Gangnam Beauty musim panas lalu sebagai karakter Do Kyung Suk dan berhasil memerankan berbagai emosi, termasuk kesedihan.

Baca: Bantah Dirinya Motae Solo, Cha Eun Woo ASTRO Ungkap Pernah Berpacaran Sekali Selama Hidupnya

Baca: Cha Eun Woo ASTRO Ungkap Artis Cantik yang Jadi Tipe Idealnya, Ingin Main Drama Bareng!

Baca: Cha Eun Woo ASTRO Merasa Tak Nyaman Karena Terlalu Tampan dan Kata Ahli Bedah Soal Visual Menawannya