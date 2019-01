Chart World Album Billboard Minggu Ini, BTS Terus Pegang Posisi Atas Diikuti EXO dan Grup Lain

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPOINTIANAK.CO.ID - Beberapa grup K-Pop masih menempatkan diri pada chart musik dunia, contohnya BTS.

Melansir Soompi, pada chart World Album Billboard untuk minggu yang berakhir pada 19 Januari, BTS terus memegang posisi teratas.

Selain BTS ada beberapa grup lain yang juga masuk ke chart Billboard tersebut.

"Love Yourself: Answer" BTS berkuasa di No 1, sekarang di minggu ke-16 di posisi teratas dan minggu ke 20 di chart secara keseluruhan.

“Love Yourself: Her” mengikuti No. 2, dengan “Love Yourself: Tear” di No. 3.

EXO "Don't Mess Up My Tempo" berpegang pada posisi No. 4, dan member EXO Lay "NAMANANA" naik ke No. 5.

NCT 127 "Regular-Irregular" muncul di No. 6, dan BTS " Face Yourself ”mengambil tempat No. 7.

"RBB (Really Bad Boy)" Red Velvet naik ke No. 10, dan MONSTA X "Take.1: Are You There?" Berada di No. 11.