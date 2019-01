Lihat Reaksi BTS Saat Tonton Video Debut Mereka, dan Sampaikan Pesan Menyentuh

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - BTS melihat kembali penampilan debut mereka!

Pada 9 Januari, Mnet merilis versi lengkap BTS yang bereaksi terhadap debut mereka.

M Countdown Mnet baru-baru ini merayakan episode ke-600 dengan mengundang BTS dan kelompok lain untuk menonton dan bereaksi terhadap penampilan debut mereka, bagian dari cuplikan dan wawancara dengan kelompok-kelompok itu dimasukkan dalam episode minggu lalu.

Melansir Soompi, dalam video baru, tujuh anggota BTS berkumpul di depan layar untuk menonton penampilan debut mereka No More Dream dan We Are Bulletproof Pt. 2 mulai 13 Juni 2013.

Thunder dan Lee Joon memperkenalkan BTS sebagai MC sebelum penampilan mereka dan RM berkomentar, "Mereka memperkenalkan kami dengan sangat baik."

Suga dan Jimin mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka melihat perkenalan mereka oleh dua MC, dan V menambahkan, "Aku sangat bersyukur. "

Menyaksikan pertunjukan langsung pertama mereka, “We Are Bulletproof Pt. 2, ”Suga mengomentari gerakan mereka yang benar-benar tidak sinkron dan tertawa melihat koreografi mereka yang tidak terlihat.

"Ini masih luar biasa bahkan ketika kita menontonnya sekarang," kata RM ketika mereka kagum pada pertunjukan.

Selama tari J-Hope, Jungkook berkata, “Wow lututmu pasti sakit saat itu. Nah pada saat itu, kamu mungkin bahkan tidak merasakan itu," katanya.

Ketika Jimin dan Jungkook break dance muncul, Jimin mengungkapkan," Ini [reaksi dari penggemar] membuat kami benar-benar bahagia," ujarnya.

BTS kemudian menyaksikan penampilan mereka No More Dream dan dengan bersemangat membagikan kenangan mereka dari pertunjukan ini.

Jin mengatakan dia menghapus ingatannya setelah menangis karena celananya jatuh selama pertunjukan, dan J-Hope menjelaskan dia kesulitan bernapas karena topeng yang dia kenakan di atas panggung.

“Mengapa Taehyung terlihat seperti bayi?,” tanya Jimin

“Dia masih bayi. Dia adalah siswa sekolah menengah pada saat itu," jawab Jin.

Jungkook menyebutkan bahwa bagian rapnya dipotong setelah lagu direvisi agar sesuai dengan waktu siaran.

"Bahkan jika kita tampil sekarang sebagai pemula, aku pikir itu masih akan mengejutkan," kata RM.

J-Hope setuju dengan leader BTS ini, "Ya. Itu akan mengejutkan,” ujarnya.

“Kami menerima lima menit [waktu pertunjukan] meskipun itu adalah tahap debut kami,” imbuh V.

J-Hope menambahkan, “Itu benar. Sulit untuk melakukan dua lagu pada saat itu," kenangnya.

Berpikir tentang CEO agensi mereka , RM mengatakan kepada anggota untuk mengirim pesan.

"Mari kita mengirim pesan kepada Bang [Shi Hyuk] PD untuk memiliki tahun baru yang bahagia," ajaknya.

Lalu V pun turut menambahkan," Para manajer bekerja sangat sulit."

BTS berbagi tawa ketika Jungkook menunjukkan bahwa Jin tidak melihat langsung ke kamera.

"Kamu tidak tahu hal-hal seperti itu di awal debutmu!," bela Jin.

Setelah menonton pertunjukan debut mereka, para anggota berbagi beberapa pemikiran.

Suga memulai, "Jika aku mengatakan sesuatu kepada orang-orang itu, aku akan mengatakan, 'Ini mungkin sangat sulit, tetapi jika kamu menunggu, kamu akan mendapatkan Nomor 1 di Billboard dan pergi ke PBB,"kata Suga.

Jungkook berkomentar, "Jika kamu mengatakan itu kepada orang-orang itu, itu akan menyebabkan keributan."

Suga menjawab, "Mereka mungkin akan mengatakan 'Berhenti bicara omong kosong," tuturnya.

Jungkook menambahkan, "Saya pikir kita ada sekarang karena kita melakukan pekerjaan dengan baik saat itu," dan para anggota setuju.

RM menyimpulkan, “Apakah kamu bahagia? Itu yang terpenting. Aku senang kalian sehat. ”

Lihat video di bawah ini!

Lebih Dewasa, Begini Transformasi Penampilan dan Sikap Jimin BTS Diawal Tahun 2018 VS 2019

Netizen membahas transformasi besar BTS Jimin dalam gaya dan perilakunya.

Dalam kurun waktu satu tahun, sepertinya Jimin BTS telah menjadi lebih matang secara visual, menurut para netizen.

Perbedaan mencolok dalam dua set foto yang di dalamnya ada penampilan Jimin BTS setahun yang lalu pada tahun 2018 dan hari ini pada tahun 2019, tampaknya telah menarik perhatian orang.

Melansir Allkpop, ini foto Jimin BTS pada awal 2018:

