BTS World Tour: Love Yourself in Seoul, Memori Konser Love Yourself BTS di Seoul

Memori Konser Love Yourself BTS di Seoul

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Boygroup asuhan Big Hit Entertainment, BTS akan merilis film terbaru mereka pada 26 Januari 2019.

Film terbaru RM dan kawan-kawan ini akan menyuguhkan aksi mereka dalam pembukaan rangkaian tur dunia Love Yourself di Seoul, Korea Selatan pada 25 dan 26 Agustus 2018 lalu.

Sejak itu, BTS sudah mengunjungi berbagai kota di Amerika, Eropa hingga Jepang untuk melanjutkan tur Love Yourself mereka.

Maka bekerja sama dengan CJ CGV, Big Hit Entertainment menyuguhkan kembali memori konser Love Yourself BTS di Seoul melalui film BTS World Tour: Love Yourself in Seoul.

Kabarnya BTS World Tour: Love Yourself in Seoul ini hanya akan ditayangkan selama satu hari.

Meski bekerja sama dengan CGV Cinemas, film dokumenter BTS ini juga akan ditayangkan di Cinemaxx Theater, Platinum Cineplex, Flix Cinema, dan Kota Cinema.

Adapun jadwal tambahan, nantinya hanya akan dilakukan di CGV yang memiliki studio SCREENX.

Untuk harganya juga akan berbeda dari film biasanya, Rp 180 ribu untuk Reg Class yang hanya tayang satu hari.

Sedangkan untuk Auditorium ScreenX yang tayang lebih dari satu hari tiket seharga Rp 230 ribu untuk ScreenX yang tayang hari Jumat-Minggu, Rp 190 ribu untuk ScreenX yang tayang hari Senin-Kamis.

Meskipun film ini tidak dapat tayang di Pontianak, namun untuk di Kalimantan Barat kamu bisa menyaksikannya di Cinemaxx Theatre, Citimall Ketapang.