Selamat! BTS, EXO, RM, NCT 127, Lay, Dan Lainnya Masuk Kedalam Tangga Album Dunia Billboard

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beberapa grup K-Pop masuk ke dalam daftar Billboard.

Billboard telah merilis daftar untuk minggu terbaru pada 5 Januari!

Melansir Soompi, pada daftar Album Dunia pertama tahun 2019, BTS "Love Yourself: Answer" memegang tempat No. 1.

Ini adalah minggu ke-14 album di posisi teratas dan minggu ke-18 secara keseluruhan di tangga lagu.

Love Yourself: Tear dan Love Yourself: Her mengikuti masing-masing di nomor 2 dan 3 .

EXO Don't Mess Up My Tempo tetap di No. 4, dan Face Yourself BTS naik dari No. 6 minggu lalu menjadi No. 5 minggu ini.

Daftar putar solo pemimpin BTS RM "mono." Masuk kembali ke chart di No. 7.

NCT 127 Regular-Irregular berada di No. 8 dan member EXO Lay NAMANANA berada di No. 9, dengan kedua rilis mempertahankan spot mereka dari minggu lalu.