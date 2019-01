Sejumlah Polisi Naik Pangkat di Kapuas Hulu, Ini Komentar Warga

Laporan wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Sejumlah masyarakat Kapuas Hulu mengapresiasi Kapolres Kapuas Hulu telah memberikan kenaikan pangkat kepada anggota Kepolisian yang bertugas di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Ya kita mengapresiasi dan dukung, pemberian kenaikan pangkat kepada seluruh anggota Kepolisian di Kapuas Hulu. Pada dasarnya kenaikan pangkat memang dilakukan setiap jenjang," ujar seorang warga Putussibau, Eko Patrio, Jumat (4/1/2019).

Terpenting adalah kata Eko, kinerja dari Kepolisian harus lebih baik lagi atau ditingkatkan, dalam menjalankan tugas negara yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu.

"Kami sebagai masyarakat selalu mendukung tugas dan fungsi polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Buktinya selama ini Kapuas Hulu selalu aman dan damai," ungkapnya.

Warga Kapuas Hulu lainnya, Diana Nasution mengucapkan selamat kepada anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu yang telah menerima kenaikan pangkat di tahun 2019 ini.

"Semoga sukses selalu dan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kapuas Hulu, terutama melindungi dan mengayomi masyarakat," ujarnya.

Perempuan berusia 21 tahun itu menilai kinerja Kepolisian di Kabupaten Kapuas Hulu sudah baik, hanya saja perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam pengungkapan kasus seperti narkoba, korupsi, dan tindakan kriminal lainnya.

"Pada dasarnya kami sebagai masyarakat mendukung penuh, kinerja dari bapak-bapak Polisi dalam menjalankan tugas negara di Kapuas Hulu. Jangan sampai kepercayaan masyarakat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi," ucapnya.

Diana berharap, Kepolisian di Kabupaten Kapuas Hulu untuk lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Rakyat mendukung Polisi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu," ungkap Diana.

