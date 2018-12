Gratis! Pengguna Narkoba Sadar dan Mau Direhabilitasi, BNNK Sintang Jamin Hal Ini

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sintang, Agus Akhmadin menjelaskan bahwa rehabilitasi bagi pengguna narkoba dapat dilakukan dengan rawat jalan atau rawat inap.

Untuk menentukan seorang pengguna narkoba menjalani rehabilitasi seperti apa, tentu harus melihat hasil asesmen yang merupakan dasar untuk menentukan diagnosis serta intervensi atau rencana terapi yang sesuai untuk individu yang bersangkutan.

Meskipun demikian, Agus menegaskan bahwa untuk memulai rehabilitasi sendiri, harus berawal dari kesadaran dari pengguna tersebut untuk berobat. Barulah dapat dilakukan proses asesmen dan rehabilitasi.

"Jadi harus berawal dari kesadaran. Kemudian jika ingin direhabilitasi, pertama kita lakukan pendataan dulu. Kita minta KTP maupun KK yang bersangkutan," ujar Agus Akhmadin, Jumat (28/12/2018) pagi.

Setelah didata, lanjut Akhmadin barulah kemudian pengguna tersebut dilakukan asesmen. Mulai dari asesmen medis, diperiksa dan diwawancarai oleh dokter. Kemudian wawancara dengan psikolog. Barulah hasil asesmen ditentukan.

"Dari hasil asesmen ini, barulah ditentukan apakah diperlukan rawat jalan atau atau rawat inap. Kalau rawat jalan dia bisa pilih, apakah di Klinik Pratama BNNK Sintang, Rumah Sakit Asyifa Sintang, atau RSUD Ade M Djoen Sintang. Semuanya punya izin dan rekomendasi dari BNN dan Kementrian Kesehatan. Selama dirawat jalan ini gratis," ujar Agus Akhmadin.

Selama rehabilitasi rawat jalan dilakukan, yang bersangkutan akan diberikan jadwal kunjungan, biasanya hari Selasa dan Kamis. Dalam waktu tertentu, juga akan dilakukan tes urin dadakan untuk memastikan pengguna serius menjalani rehabilitasi.

Namun Agus menyampaikan bahwa untuk rehabilitasi sendiri, yang menjadi persoalan selama ini adalah kebanyakan pengguna atau keluarganya takut untuk meminta dilakukan rehabilitasi.

Banyak pertimbangan, mulai dari anggapan bahwa jika meminta rehabilitasi sama saja dengan menyerahkan diri dan selanjutnya dijadikan target operasi (TO) oleh BNN maupun Satnarkoba.

"Dia takut dijadikan TO, terus takut kalau kerja diberhentikan, malu dengan tetangga. Padahal kalau dia datang ke BNN, dia sadar mau direhab dia tidak akan jadi TO. Kecuali dia sudah dari TO datang ke BNN minta direhab, tidak bisa," ujar Agus.

"Bahkan kalau dia kerja, kita akan coba berkomunikasi tempat dia kerja bahwa yang bersangkutan ini akan kita lakukan rehabilitasi atau kita obati agar terlepas dari penyalahgunaan narkotika," pungkasnya.