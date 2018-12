Jadwal Film Dokumenter BTS Love Yourself In Seoul, ARMY Kalbar Bisa Nonton di Ketapang Lho!

Jadwal Film Dokumenter BTS Love Yourself In Seoul, ARMY Kalbar Bisa Nonton di Ketapang Lho!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setelah sukses meraup keuntungan karena film dokumenter mereka Burn The Stage The Movie beberapa waktu lalu.

Kini BTS muncul kembali dengan film dokumenter konser yang berjudul Love Yourself In Seoul.

Love Yourself In Seoul sendiri adalah konser BTS yang diadakan di Seoul Olympic Stadium, Seoul pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2018.

Agensi BTS, Big Hit Entertainment bekerjasama dengan CGV untuk memproduksi film ini.

Baca: Instagram Rilis Selebriti K-Pop yang Paling Dicintai Tahun 2018, Dari BTS, EXO Hingga BLACKPINK

Baca: Rayakan Ulang Tahun, Park Seo Joon Pamer Foto Renang Bareng V BTS, Park Hyung Sik, dan Sahabat

Baca: Daftar Lengkap Pemenang KPMA 2018! Meski Absen, BTS Raih Penghargaan Album of the Year

Melalui Twitter, terungkap jika 42 buah kamera digunakan untuk merekam film dokumenter ini.

BTS membawakan lagu-lagu hits mereka dari seri album Love Yourself.

Misalnya Idol, Save Me, Euphoria, DNA, hingga lagu-lagu di album sebelumnya seperti Blood Sweat and Tears, Boy In Luv, 21st Century Girl, dan masih banyak lagi.

Tentu saja film ini telah ditunggu-tunggu oleh para fans BTS alias Army.

Untuk Army Indonesia dapat bersenang hati nih!

Baca: Setelah V, Visual Jin BTS yang Menangis di MAMA 2018 Jadi Sorotan Non K-Pop Fans

Baca: Jadi Pengekspor Musik Terbesar, BTS Sumbang Rp 52 Triliun Untuk Perekonomian Korea Selatan

Baca: Judul Lagu Jin BTS, Epiphany Masuk Dalam 10 Kata Bahasa Inggris Teratas Tahun 2018

Love Yourself In Seoul akan ditayangkan di banyak bioskop seluruh penjuru Indonesia.