Instagram Rilis Selebriti K-Pop yang Paling Dicintai Tahun 2018, Dari BTS, EXO Hingga BLACKPINK

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jelang akhir tahun, berbagai platform merilis berbagai peringkat, ntah itu artist of the year atau mungkin song of the year.

Satu diantara platform yang merangkum trend seluruh dunia yaitu instagram.

Penghargaan Instagram di Korea diluncurkan tahun lalu untuk mengenali Instagrammers yang sangat berpengaruh.

Platform berbagi foto, instagram mendeskripsikan penghargaan ini sebagai cara untuk merayakan status K-pop sebagai salah satu genre musik paling ramai selama tiga tahun berturut-turut dari 2015 hingga 2017, dan menambahkan bahwa 2018 adalah tahun di mana K -pop benar-benar menjadi arus utama di seluruh dunia.

Melansir Kpopherald, di bawah ini adalah kategori penghargaan tahun ini beserta pemenangnya.

1. Akun yang paling terlibat

Jennie dari BLACKPINK memiliki akun paling terlibat pada 2018.

Keterlibatan dihitung berdasarkan jumlah suka, komentar, dan tampilan pos yang dibagikan selama 12 bulan terakhir.