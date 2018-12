Daftar Lengkap Pemenang KPMA 2018! Meski Absen, BTS Raih Penghargaan Album of the Year

Daftar Lengkap Pemenang KPMA 2018! Meski Absen, BTS Raih Penghargaan Album of the Year

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Korea Popular Music Awards 2018 adalah penghargaan yang bertabur bintang.

Korea Popular Music Awards 2018 ini diselenggarakan bersama oleh Asosiasi Penyanyi Korea, Asosiasi Produsen Hiburan Korea, Asosiasi Industri Rekaman Korea, Federasi Pelaku Musik Korea, dan Asosiasi Hak Cipta Musik Korea.

Korea Popular Music Awards 2018 digelar pada Kamis (20/12/2018) di Ilsan KINTEX.

Melansir Soompi, ada tiga Daesangs (hadiah utama) yang diberikan, dengan Wanna One mengambil Artis Tahun Ini, Twice Heart Shaker yang memenangkan Song of the Year dan Love Yourself: Answer BTS sebagai Album of the Year.

Baca: 14 Girl Grup K-Pop Terbaik Tahun 2018 Versi Gaon, BLACKPINK, Red Velvet, dan Twice Memimpin

Baca: Setelah V, Visual Jin BTS yang Menangis di MAMA 2018 Jadi Sorotan Non K-Pop Fans

Baca: Intip Kenyataan di Balik Layar Foto-foto Idola K-Pop Berkualitas Tinggi yang Sering Kamu Lihat!

TWICE dan BTS tidak hadir di acara penghargaan tersebut.

Wanna One membawa pulang penghargaan terbanyak di malam itu, dengan total empat trofi!

Mereka menerima Artis of the Year, Bonsang, penghargaan Best Artist Olenc TV, dan Penghargaan Popularitas.

Lihat daftar lengkap pemenang di bawah ini!