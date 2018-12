Jin Ungkap BTS Hampir Bubar, Dukungan ARMY Jadi Kekuatan Lewati Masa Sulit

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Seperti yang kita tahu, pidato BTS pada MAMA 2018 Hong Kong Jumat lalu jadi perhatian seluruh dunia.

Apalagi ketika BTS mengungkapkan mereka memiliki rencana untuk bubar tahun ini setelah banyaknya kesulitan yang mereka rasakan.

Sensasi di seluruh dunia BTS, baru saja memenangkan Artist Of The Year di 2018 Mnet Asian Music Awards.

Melansir Daily Mail, Jin mengungkapkan hal yang tak terduga, mereka sempat akan bubar.

"Kami bahkan berpikir tentang bubar tetapi kami semua mengumpulkan hati kami bersama lagi, dan menerima penghargaan ini, aku senang bahwa itu mengarah pada hasil yang baik," ujarnya.

Dibentuk oleh Big Hit Entertainment, band ini merilis album pertama mereka 2 Kool 4 Skool di Juli dan kemudian ditindaklanjuti dengan album sophomore mereka Dark & ​​Wild pada bulan Agustus 2014.Pada bulan Oktober 2016, band ini merilis album berikutnya, Wings, yang mencapai posisi nomor 26 di tangga lagu Billboard 200 di AS dan membantu grup ini mencapai peningkatan eksposur di negara tersebut.Album band terbaru, Love Yourself: Tear, dirilis pada 18 Mei 2018 dan memuncak di nomor satu di Billboard 200 chart di AS dan nomor delapan di Inggris sementara lead single-nya Fake Love memuncak di nomor sepuluh di Billboard Grafik hot 100 di Amerika Serikat.

Bintang K-Pop ini memiliki menyapu bersih penghargaan, karena mereka memenangkan lima penghargaan selama malam termasuk Album of the Year, Video Musik Terbaik, Gaya Asia Terbaik dan Mwave Global Fans Choice.J-Hope adalah yang pertama mengucapkan terima kasih kepada penggemar untuk penghargaan bergengsi, dan ia menangis sambil mengingat kesulitan sampai ke tempat mereka hari ini.BTS saja memenangkan Artis Tahun Ini di Mnet Asian Music Awards MAMA 2018 saat anggota Jin (tengah) membuat pengakuan mengejutkan

Reaksi Twice dan Idola Lain Saat Mendengar Pidato BTS di MAMA 2018 Hong Kong, Banjir Air Mata!

MAMA 2018 telah berakhir namun masih menyisakan kenangan yang tak terlupakan khususnya bagi BTS dan fans mereka ARMY.

BTS mendapat banyak perhargaan di tiga hari acara tersebut.

Di hari terakir, BTS mendapatkan award Artist of the Year, pidato kemenangan mereka yang banjir air mata viral.

Banyak seniman terlihat menangis selama pidato emosional BTS di 2018 MAMA di Hong Kong.

Melansir Allkpop, ketika BTS memberikan pidato untuk Artist of the Year, rekan-rekan mereka termasuk Twice, Oh My Girl, Wanna One, dan banyak lagi, menangis mendengarkan para anggota BTS.

Nayeon Twice terlihat menangis bahkan setelah akhir pidato, ia mengeringkan air matanya ketika semua artis berdiri.

Selain Nayeon, netizen juga menarik perhatian:

Seunghee Oh My Girl

Oh My Girl Seunghee (allkpop)

Sunmi , Yoon Ji Sung Wanna One

Sunmi , Wanna One Yoon Ji Sung (Allkpop)

Kang Daniel, Park Woo Jin, Ha Sung Woon

Kang Daniel, Park Woo Jin, Ha Sung Woon (Allkpop)

Park Ji Hoon

Park Ji Hoon (Ethereal)

Dalam video yang diambil penggemar, beberapa bintang terlihat menganga, bergetar, dan menangis pada saat-saat yang berbeda.

Selama pidato, BTS membicarakan pembicaraan tentang pembubaran, periode refleksi, kerja sama tim mereka, dan kecintaan mereka pada ARMY.