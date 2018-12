Selamat! Ini Daftar Lengkap Pemenang MAMA 2018 in Hong Kong, Dari Afgan Hingga BTS

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Acara terakhir dari Mnet Asian Music Awards 2018 digelar di AsiaWorld-Expo Arena di Hong Kong pada 14 Desember dan di bawakan oleh Song Joong Ki.

Acara MAMA 2018 pertama diadakan di Seoul pada 10 Desember, dan acara kedua MAMA Fans Choice 2018 di Jepang pada tanggal 12 Desember.

MAMA in Hong Kong 2018 adalah acara utama dan terakhir yang memberi penghargaan kepada para seniman yang membuat pencapaian besar tahun ini.

Melansir dari Allkpop, berikut deretan pemenang MAMA 2018 Hong Kong.

Artist of the Year (Daesang) | BTS

Song of the Year (Daesang) | TWICE What is Love?

Album of the Year (Daesang) | BTS Love Yourself: Tear

Best Unit | Triple Position Kangaroo - Wanna One

Best Vocal Performance Solo | Heize

Best OST | Seventeen A-TEEN

New Asian Artist | IZ*ONE