Wilda Octaviana, Top Model Asal Kalbar Raih 3 Anugerah Sekaligus di Ajang Miss Supranational 2018

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Indonesia, Wilda Octaviana Situngkir berhasil meraih tiga anugerah slempang sekaligus dalam ajang Miss Supranational 2018.

Perempuan berbakat asal Pontianak, Kalimantan Barat itu berhasil meraih gelar Runner Up 3 Miss Supranational 2018, Supra model of Asia 2018 dan juga Best National Costume 2018.

Pagelaran tersebut dilaksanakan di Hotel Krynica, Polandia pada Jumat (7/12/2018) pukul 20.00 waktu setempat atau Sabtu (8/12/2018) pukul 02.00 WIB.

Tentu saja ini merupakan kabar gembira bagi Indonesia, karena Wilda mampu menunjukkan prestasinya dalam kontes International tersebut.

Meskipun ia harus berkompetisi dengan 74 wanita cantik dari berbagai belahan dunia di ajang bergengsi tersebut.

Wilda juga menjadi yang paling banyak dipilih di media sosial Instagram.

Putri Indonesia Kalimantan Barat tersebut, bahkan unggul jauh dari para kontestan lain yakni dengan 13.372 poin.

Pada malam puncak final itu, Wilda mengenakan gaun cantik hijau kekuningan, iapun tampil cantik dengan rambut terurai dan anting yang menghiasi telinganya.