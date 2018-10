Bawaslu Kalbar Sebut Hasil Pengawasan Bakal Ada Perubahan Data

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menerangkan jika hasil pengawasan pihaknya menemui bakal adanya perubahan data.

Sebelumnya, ia mengatakan DPTHP yang pertama sudah diproses diluar DP4, sudah langsung masuk pengawasannya dari pengawas desa ke PPS, Panwascam ke PPK, begitu juga Kabupaten Kota.

"Kemarin kita menyampaikan ada dua info, satu dari posko, dan satu dari pengawasan serentak, cuma, pengawasan serentak masih berproses, makanya kemudian dari hasil singkronisasi itu hanya memastikan angka-angka saja yang sudah dilevel KPU Kabupaten Kota, tapi ini diminta masukan lagi dari kita yakni dari posko dan pengawasan serentak," katanya, Senin (29/10/2018) saat dikonfirmasi Tribunpontianak.co.id.

Ia pun mengatakan, pihaknya masih memprose dari data baik DPT sendiri maupun DP4 non DPT di levelnya masing-masing.

"Ada (berubah, red), ada yang meninggal, ada yang didalam DP4 non DPT, jadi kita sudah ada masukan bahkan disampaikan ada, cuma perlu by name by adress, tapi akan dibawa kembali oleh kabupaten kota untuk dilevel masing-masing," katanya.